Tabte til tophold - igen

Der er hakker i pladen hos FC Nordsjællands kvindehold i ligaen. For anden uge i træk indkasserede holdet et nederlag til Fortuna Hjørring, var vandt 5-1 efter 4-1 i sidste runde. Og inden da blev det kun 2-2 ude mod FC Thy/Thisted. Så FC nordsjælland må se sig selv ligge på en sjetteplads i ligaen med 11 point - halvt så mange som Brøndby på førstepladsen.

FCN lagde ellers aggressivt ud mod Fortuna Hjørring og satte hjemmeholdet under pres, men det kneb gevaldigt med holdets egen boldomgang, når man endelig havde kuglen på egne fødder. Alt for mange opspil endte i det rene ingenting eller med bolde ud over sidelinien.