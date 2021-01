Taastrup-streg fra Ajax til Nordsjælland

- Efter fire sæsoner i 1. divisionen føler jeg, at jeg har den erfaring og de kompetencer det kræver at spille på landets højeste niveau, siger han i en pressemeddelelse og udtrykker dermed også forventning og håb om, at Nordsjælland slutter sæsonen af med at rykke op i Håndboldligaen.