Taastrup i vanvittigt comeback

Man vil med gru tænke længe på den kamp i Birkerød, medens den omvendt vil gå ind i historiebøgerne hos Taastrup FC over store bedrifter. Det var en helt og aldeles vanvittig danmarksseriekamp.

Birkerød kunne gå til pause med en føring på 2-0 skabt på to mål med fire minutters mellemrum. Jakob Sten Madsen åbende scoringen på godt forarbejde af Mads Bagger og Simon Vollesen, og kort efter vristede Troels Cilius Nielsen sig fri af sin markør og hamrede målet til 2-0 ind.

Et lille kvarter senere måtte den målfarlige angriber gå ud med en forstrækning, og det tog brodden af Birkerøds offensiv. Men hjemmeholdet fik alligevel den bedste start på 2. halvleg, da Oliver Christian Carlsen så sit indlæg tage bagerste stang og gå i mål til 3-0.

Men gæsterne viste stor moral. Der blev ikke slået op i banen, og det gav fornyet tro på tilværelsen, da Mickey Mikander fik reduceret på et straffespark.

Taastrup pressede på, og usikkerheden meldte sig hos Birkerød. Bare fem minutter senere reducerede Taastrup yderligere, da Mickey Mikander lagde bolden ind foran mål. Frederik Hansen forlængede så Rasmus Hansen ved bagerste stolpe let kunne trille reduceringen ind.

Frederik Hansen måtte i situationen udgå, men det stoppede ikke Taastrups stormløb. Yderligere fem minutter senere havde gæsterne udlignet. Mickey Mikander snittede et hjørnespark i nettet, og jublen fortsatte til nye højder. Med små 20 minutter igen bragte Kristian Skovby gæsterne foran med et dykkende langskud, og det ligende et totalt sammenbrud hos Birkerød.