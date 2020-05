TV-tennis fra Farum med Danmarks bedste

- Vi støtter dansk tennis - også i denne atypiske periode. Sammen med TV 2 og en række partnere har vi sikret en hel weekend med toptennis live på TV til glæde for både de hungrende, danske tennisfans og landets ypperste spillere. Vi er meget spændt på, hvordan spillerne reagerer på igen at skulle i betydningsfuld kamp, fortæller Jan Leschly med en fortid som nr. 10 på verdensranglisten i tennis.

- Jeg er meget sulten efter at konkurrere igen og er så klar til at spille kampe med noget på spil. Det er en frustrerende tid for alle, men sådan en turnering giver os spillere lidt håb. Jeg tror, at der kommer god nerve i kampene, fordi jeg kender de andre spillere godt, og ingen af os vil tabe - slet ikke på landsdækkende fjernsyn, vurderer 17-årige Holger Rune, der i år har startet den lange rejse mod toppen af de voksnes verdensrangliste.