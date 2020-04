TMS Ringsted lurer på Kisum

Nordsjælland Håndbold forsøger at holde liv i ligahåbet gennem idrættens juridiske system, og mens sagen står på, står konkurrenterne på spring til at falde over de godbidder, der måtte være.

- Vi har 15 spillere på kontrakt og fire på ungdomskontrakt, og vi snakker da lidt med andre spillere. Men vi venter lidt på at se, hvad der sker i de andre klubber. Jeg kunne godt ønske, at vi fik en venstre back/playmaker, der er god for 150 mål på en sæson, siger TMS Ringsteds direktør, Henrik Dudek i et interview med DAGBLADET Ringsted.