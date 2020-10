Se billedserie Hjemmeholdets tilskuere havde i den grad noget at klappe af, da Rungsted igen vandt på hjemmebane. Denne gang med hele 8-2 over Odense. Foto: Mads Hussing

Syvende sejr til Rungsted: Direktør er ikke overrasket

Rungsteds direktør Thomas Friberg er ikke overrasket over holdets gode præstationer, der har givet holdet en placering som nummer ét.

Der var kun et mandskab på isen i Rungsted fredag aften. Rungsted overstrålede Odense på samtlige pladser, og det blev også til en komfortabel sejr.

Igen var Rungsted stærk i overtal, hvor de tålmodigt kørte pucken rundt, indtil den rigtige åbning kom. Så gjorde det ikke noget for helhedsindtrykket, at Rungsted satte tempoet ned i 3. periode, hvor sejren var sikret.

Den første scoring var lidt speciel, for her hamrede Rungsteds Morten Jensen pucken ind på hjelmen af holdkammeraten Marcus Olsson, men spillet fortsatte, og pucken røg ud til Morten Jensen, der igen tog chancen, og denne gang gik pucken i nettet. Marcus Olsson måtte til et kort tjek hos lægen, men han var hurtigt tilbage på isen.

Ishockeyligaen Rungsted-Odense 8-2 (2-1,5-0,1-1)

Mål: 1-0: Morten Jensen (11.39), 1-1: Henry Hardarson (16.06), 2-1: Rasmus Andersson (19.06), 3-1: Alex Wideman (21.11), 4-1: Nikolaj Rosenthal (24.48), 5-1: Mattias Persson (28.16), 6-1: Tim Daly (31.52), 7-1: Nichlas Hardt (34.15), 7-2: Cody Donaghey (28.48), 8-2: Nikolaj Murholt Rosenthal

Udvisninger: Rungsted 9x2 minutter, 1x10 minutter, Odense 7x2 minutter

Odense udlignede, men det var en stakket frist. For allerede et par minutter senere sendte Rasmus Andersson igen Rungsted i front, og i 2. periode satte hjemmeholdet farten op, så Odense slet ikke kunne følge med. Samtidig var skytterne brandvarme, så Tadeus Galansky i Odense-målet må have susen for ørerne med de mange pucke, der drønede om ørerne på ham.

Det var syvende sejr i otte kampe, men det er ikke noget, der kommer bag på Rungsteds direktør Thomas Friberg.

- Næsten tværtimod. Jeg synes faktisk, vi laver mange fejl stadigvæk. Men når vi skruer op for tempoet, så har holdet nogle kvaliteter, siger han og fortsætter:

- Vi har spillet godt i halvdelen af kampen i dag, så jeg tør dårligt tænke på, hvordan det vil gå, hvis vi spiller godt hele tiden.

Rungsted har hentet en del spillere, der har spillet i Rungsted før, så det har ikke krævet den store indsats at få dem godt integreret på holdet. Nye er danske Nichlas Hardt og amerikanske Alex Wideman. De kom begge på scoringstavlen i kampen mod Rungsted.

- Det er svært at være utilfreds. Nicklas Hardt har lavet mange mål, og Wideman spiller en god kamp i dag, siger Thomas Friberg.

Direktøren kan måske godt se, at det lyder lidt overlegent, at han ikke er overrasket over, at holdet ligger nummer et efter otte kampe, og man kun har tabt en kamp.

- Det er gået, som jeg havde forventet. Det er ikke for at være arrogant, for det er da megagodt. Vi har et gennemsnit på 2,5 point i de første otte kampe. Det bliver selvfølgelig svært at holde den kadance over en hel sæson.

Rungsted spiller igen på tirsdag, hvor holdet for alvor kommer på arbejde. Her går turen til Aalborg, som foreløbig er det eneste hold, der har slået Rungsted i denne sæson.