Mathias Bak Christensen har leveret varen i Værløse og er blevet en del af det danske landshold, der nu igen skal prøve at gå på vandet, som man gjorde mod Litauen og Tjekket i november sidste år.

Syret - men det kan ske igen

12. februar 2021 Af Rudi Dalsgaard

Værløses Mathias Bak Christensen, oprindeligt fra Næstved, er med igen, når det danske landshold skal prøve at gentage bedriften med at slå Litauen i EM-kvalifikationen.

Når det danske basketballlandshold samles i næste uge, så er det næste tre måneder siden, at holdet leverede et par af de største resultater i dansk basketballs historie.

I slutningen af november slog danskerne først Litauen og siden Tjekkiet - begge mandskaber fra verdensranglistens top 10 - og chokerede basketballverden.

- Nu er det noget tid siden, men det er faktisk ret vildt, når man står og snakker om det og dvæler lidt ved det, siger Værløses Mathias Bak Christensen med tanke på de to kampe, hvor han var med i begge.

Mod Litauen spillede han 20 minutter og scorede 13 point - blandt andet via tre treere, mens hans rolle var lidt mindre mod Tjekkiet med 11 minutter og tre point.

- Da vi først var på banen, så var det jo bare nogle modstandere, der også bare er basketballspillere. Så kan det godt være, de spiller i større klubber og tjener flere penge på det. Men det handler et eller andet sted bare om at score flere point end de andre.

Mathias Bak Christensen er med igen, når landsholdet samles og skal »flytte ind« i coronaboblen i Litauen, hvor man også var sidst.

Og her skal de så prøve at gøre arbejdet færdig med de sidste to kampe i kvalifikationen.

Først mod Belgien den 20. februar og så mod Litauen den 22. februar i en kvalifikationsgruppe, hvor Belgien fører med syv point, Danmark og Litauen har seks, mens Tjekkiet, der allerede er kvalificeret, da de er vært for EM i 2022, har fem.

- Det var syret at stå i midten af det. Der var ikke nogen, der havde regnet med, at vi skulle ende med en reel chance for at kvalificere os, siger Mathias Bak Christensen.

- Vi har slået dem (Litauen, red.) én gang, og det bliver selvfølgelig ekstremt svært at gøre igen. Men det er stadig bare fem mod fem, vi spiller. Det bliver kæmpestort, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vinde igen.

- Vi overrasker dem nok ikke igen. Men vi har bevist, at vi sagtens kan være med. Hvis vi kan holde kampen tæt ved pausen, hvorfor skulle vi så ikke kunne gøre det igen?

Ære at være med Selv er den 25 år gamle og 202 centimeter høje forward nu for alvor med omkring A-landsholdet efter flere års tilløb, siden han repræsenterede Danmark på ungdomslandsholdene. Og det er en drøm, der er gået i opfyldelse.

- Det er jo noget, jeg altid gerne har villet. Så det var en kæmpe ære at være med, og i det sidste vindue var det første gang, jeg sådan rigtig spillede. At man lige pludselig er med til de kampe, hvor det er allersjovest - de største kampe, vi har spillet i årtier - det er kæmpestort og en smule surrealistisk. Også at blive kastet ind fra siden på den måde. Men jeg er glad for det, siger Mathias Bak Christensen, der står noteret for fire A-landskampe.

I dag spiller han for Værløse, men han er oprindeligt fra Næstved og spillede i syv sæsoner for ligaholdet i hjembyen, inden han i 18/19-sæsonen var forbi Værløse.

Sæsonen efter spillede han i svenske Nässjö, inden han så vendte tilbage til Værløse op til denne sæson.

Mathias Bak Christensen i hvidt for Værløse.



Ved siden af basketball læser han til lærer og mangler halvandet år af sin uddannelse, hvilket ikke helt stemmer overens med at ligne en spiller, der aldrig har været bedre og med rette kunne søge lykken et sted i udlandet, hvis han skal nå at have det med. Noget nogle gode landskampe kan hjælpe på vej med.

- Jeg kan nok bruge landsholet til nogle gode historier, og så kan det jo være, at der er nogle klubber, der synes, de gerne vil have mig, siger Mathias Bak Christensen selv, men er ikke selv overbevist.

- Det er lidt sjovt, fordi på den ene side er jeg på toppen af min karriere lige nu, og det topper lidt med landsholdet og succes med at spille basketball. På den anden side er jeg nået en alder, hvor jeg gerne vil færdiggøre noget uddannelse.

- Så vi må se, hvad der sker, og hvad der kommer af tilbud og sådan noget. Men et eller andet sted spiller jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Det skal det stadig være.