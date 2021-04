Daniel Svensson i kamp for FC Nordsjælland. Foto: Kenn Thomsen

Svensker rykkes op

Sport Nordsjælland - 08. april 2021 kl. 17:02 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjælland har allerede sendt svenske Daniel Svensson i ilden i Superligaen 14 gange, men officielt har den 19-årige svensker ikke været en fast det af Superligatruppen.

Det bliver han nu, meddeler FC Nordsjælland på sine hjemmeside.

- Vi er rigtig glade for at kunne flytte Daniel op i førsteholdstruppen officielt. Den oprindelige plan var, at Daniel først skulle i aktion for U19-holdet, men allerede i november fik han sin debut for førsteholdet i en udekamp i Aalborg. På trods af en anderledes optakt viste Daniel hurtigt, at han var opgaven værdig, siger FC Nordsjællands sportsdirektør, Mikkel Hemmersham.

- Siden han kom fra Sverige, er han faldet rigtig godt til i Farum. Det er altid en stor opgave for unge spillere at tilpasse sig nye holdkammerater og en helt ny klub, men Daniel har virkelig formået at finde sig til rette.

Daniel Svensson blev sendt på banen i efterårets udekamp mod AaB, hvor han pludselig blev kaldt op til truppen, og da der var spillet et kvarter af kampen, blev han sendt på banen i stedet for den skadede Martin Frese.

- Jeg føler, at jeg tilpassede mig relativt hurtigt til niveauet, da først jeg begyndte at spille med på Superliga-holdet. Det er noget, jeg har tænkt en del over. Jeg ved, at jeg er god til at tilpasse mig nye niveauer og omgivelser, men det her var trods alt et helt andet niveau, end jeg havde prøvet før. Så jeg troede ikke, det ville gå så hurtigt, siger Daniel Svensson.

- Personligt vil jeg gerne have så mange minutter som muligt, levere nogle gode præstationer og forhåbentlig score og lave nogle flere assists. Og så håber jeg, at jeg også kan møde fansene. Det er meget ærgerligt, at de ikke kan være sammen med os til kampene, men vi ved, at de følger med hjemmefra. De presser os til at yde vores bedste. Og det hjælper os til levere gode præstationer.

Daniel Svensson kom til FC Nordsjælland i sommeren 2020 fra svenske Brommarpojkarna.