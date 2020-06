I den forgangne og ikke afsluttede sæson udgjorde Thomas Lillie og Jon Lee-Olsen målmandsduo hos Rungsted. Begge er væk nu, men klubben har afløserne klar. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Svensk mester til Rungsted

12. juni 2020

Rungsted kunne fredag offentliggøre, at de forsvarende danske mestre har indgået en to-årig aftale med den 36-årige keeper Christopher Nihlstorp, og det er en ganske høj hylde, som Rungsted har hentet klubbens nye førstemålmand fra. Christopher Nihlstorp har to svenske mesterskaber på cv'et, og han har også prøvet kræfter med verdens stærkeste liga, den nordamerikanske NHL.

- Vi har længe talt med Nihlstorp omkring et skifte til Rungsted, og vi er selvfølgelig meget glade for det hårde arbejde der er gået forud, har udmundet sig i en aftale for de kommende to år, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Christopher Nihlstorp stammer fra Malmö, og han spillede også i hjembyen for Redhawks fra 2016-til 2019, inden han i sidste sæson spillede for Graz99 i Østrig. Men muligheden for at komme på hjemlige kanter lokkede, hvor han bliver holdkammerat med landsmændene Mattias Persson og Marcuis Olsson.

- Jeg kender Mattias Persson rigtigt godt, og han har længe gået og stukket til mig, og sagt jeg skulle komme til Rungsted. Mattias har kun fortalt gode ting om organisationen, og derfor har mit fokus de seneste måneder været at finde en løsning med Rungsted, siger Christopher Nihlstorp i en pressemeddelelse.

Christopher Nihlstorp debuterede i den bedste svenske række tilbage i 2003. Han nåede også at spille i Rögle, inden han vandt sit første svenske mesterskab med Färjestad i 2011. Siden vandt han også mesterskabet med Vaxjö i 2015.

I mellemliggende periode var målmanden en tur i Amerika efter at have været en del af »Tre Kronor« ved VM i 2012. Det blev dog kun til seks optrædener i NHL for Dallas Star, men Christopher Nihlstorp nåede også at vinde AHL-turneringen i 2013 med farmerholdet Texas Stars.