Artiklen: Svær genstart for HØJ

Svær genstart for HØJ

Det har været en hård tid for HØJ efter genstarten på 1. division. HØJ er uden sejr i de fire kampe efter det søndag blev til nederlag 34-27 hos topholdet Skive.

Store dele af 1. halvleg var ellers helt lige. HØJ hang på et eller to mål nede, men i de sidste fem minutter inden pausen fik Skive slået et hul. Roi Berg Hansen havde lige udlignet til 10-10, men så tog Skive timeout. Justeringerne gav pote. Skive scorede tre mål i træk, inden holdet blev ramt af en udvisning. Men trods undertallet øge Skive føringen frem til pausestillingen 15-11.