Suså løb Ølstykke ud

Ølstykke blev slået ud af pokalturneringen i aftes af Suså.

Sport Nordsjælland - 11. august 2020 kl. 22:39 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mange år siden, at Ølstykke var den store pokaldræber - og det bliver så heller ikke i år, det gentager sig, da Suså vandt en fortjent 2-0-sejr og dermed er videre i pokalturneringen.

Begge aftenens hold ligger i Serie 1 og havde slået højererangerede hold ud tidligere i turneringen. Hvor Ølstykke 23. juni vandt 4-2 over Herstedøster fra Sjællandsserien, så tog Suså sig ugen efter af Haslev også fra Sjællandsserien efter straffesparkskonkurrence.

Ølstykke er netop rykket op fra Serie 2, hvor de nåede at spille 11 kampe. Her var de ubesejret, da de vandt ni og spillede to uafgjort. Suså lå også i Serie 1 i sidste sæson, hvor det blev til en midterplacering.

Holdet skrabede 17 point sammen i 11 kampe. De scorede dog imponerende tre mål i gennemsnit per kamp. De scorede rent faktisk kun tre mål færre end Ølstykke i den sæson, men hvor Ølstykke bare lukkede seks mål ind i deres 11 kampe, så lukkede Suså 18 mål ind.

Ølstykke havde det meste af initiativet i 1. halvleg, men Susås midterforsvar var ikke sådan lige at løbe om hjørner med. Alle høje bolde i Susås felt blev ekspederet væk af anfører Jonas Bæk Rasmussen, der ragede op over de fleste på banen.

Han havde også udeholdets største mulighed i de første 45 minutter, da han efter en halv times spil var gået med frem ved et frispark langt fremme på banen. Her var Ølstykkes forsvar meget ukoncentrerede, og bolden blev nemt sendt ind til Jonas Bæk Rasmussen, der dog headede ved siden af.

Suså overtog initiativet i de sidste 45 minutter. Ølstykke sad ikke så tæt på Susås spillere, og udeholdet fik flere muligheder for kontraangreb. Det var lige netop på sådan et, at Magnus Fladberg afsluttede fladt til 1-0 til Suså.

Det blev optakten til flere chancer til udeholdet. Det var kun fingerspidserne fra Ølstykkes målmand Nicholas Vestermann, der sørgede for, at det ikke blev 0-2 bare et par minutter senere.

Kampen blev endeligt afgjort, da Kenneth Malmqvist Jensen efter endnu et kontraangreb og med mange mand med fremme sendte bolden i nettet. Ølstykke sendte alle mand frem i de sidste minutter, men holdet kom ikke frem til afslutninger.

Serie 1 begynder allerede i denne weekend, og her skal Ølstykke en tur til Vedbæk for at møde Rudersdal. Suså tager samme dag mod Hvalsø i deres Serie 1-pulje.

Pokalturneringen

DBU Sjælland, 4. runde

Ølstykke FC-Suså IF 0-2 (0-0)

Mål: 0-1: Magnus Fladberg (73), 0-2: Kenneth Malmqvist Jensen (88)

Tilskuere: 93