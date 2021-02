FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen under superligakampen mellem FC Nordsjælland og Aab på Right to Dream Park i Farum, søndag den 28. februar 2021.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Sur træner: Spillede under protest

Sport Nordsjælland - 28. februar 2021 kl. 17:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

VAR kom i fokus i Farum, da FC Nordsjælland søndag spillede 2-2 hjemme mod AaB.

Her blev AaB's scoring til 1-1 i første omgang annulleret for offside, inden VAR gik ind og godkendte det - helt korrekt i følge tv-billederne.

Men problemet på banen opstod, da dommer Sandi Putros - inden scoringen var anerkendt - kortvarigt satte spillet i gang, inden han stoppede spillet igen og først derefter godkendte AaB-målet.

Det fik FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen, til at afkræve dommeren en forklaring.

- Jeg sagde til ham, at vi spiller kampen under protest. Fordi fodboldoven er brudt. Så snart spillet er sat i gang, kan man ikke trække det tilbage. Spillet er sat i gang, og så kan det godt være, at der er undskyldninger med forkert kommunikation. Men det er underordnet, siger Flemming Pedersen.

- Der er spilstop, og så venter man og dømmer ud for det. Her har man en dom, og man sætter spillet i gang, og så stopper man spillet. Det må man ikke.

Skidt sag for VAR Situationen irriterer cheftræneren.

- Det er kontroversielt og en meget skidt sag for VAR. Og det er til at tude over. Hvorfor er vi ikke bedre til at administrere det? spørger han og fortsætter:

- Jeg mister tilliden til systemet, og min verden er bygget op omkring tillid til systemer og mennesker. Det er derfor, jeg siger, jeg kan græde over det.

Man kan så argumentere for, at det vigtigste er, at kendelsen er rigtig, og den rigtige kendelse var, at AaB's Tim Prica fik sin scoring godkendt efter en fejlagtig offsidekendelse. Så langt er Flemming Pedersen enig, men ikke når først spillet er blevet sat i gang.

- Ja, målet skal tælle. Men ikke hvis man bryder loven. Det er jo ikke sådan, at da Kian Hansen spillede bolden over i fødderne på en Horsens-spiller, som scorede, så fik han lov til at gøre det om igen. Her er der en fejl fra dommer og VAR, og de får lov til at lave om på den fejl. Sådan fungerer det ikke i min verden, siger FCN-træneren.

Kan ikke trække det tilbage I den konkrete situation spiller FC Nordsjællands målmand bolden til forsvareren Maxwell Woledzi, som står med bolden i et par sekunder, inden dommer Sandi Putros igen fløjter kampen af. Så det var i virkeligheden kun få sekunder, bolden var i spil, og den flyttede sig ikke nævneværdigt. Så man kan sige, at det reelt var lige meget, at kampen blev fløjtet i gang.

Ikke i følge Flemming Pedersen.

- Det er ikke lige meget, når spillet er sat i gang. Vi kan ikke begynde at trække noget tilbage i livet. Det ved dommerne også godt, siger cheftræneren.

Om der skal gøres mere ved sagen, så FC Nordsjælland eventuelt kan få en ny kamp mod AaB, skal klubben kigge på.

- Når der er brud på fodboldloven, så kan man spille under protest. Men det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved alene. Det må vi tage op i klubben, siger Flemming Pedersen, der dog fik en undskyldning af Sandi Putros med det samme efter situationen.

- Sandi Putros undskyldte på vegne af VAR. Han vidste godt, der var begået en fejl. Det er jo bare sådan, det er. Han er totalt prisgivet, siger FCN-træneren, inden han slutter:

- Det er jo vildt. Man kan jo bruge fem minutter på det. De har alt den tid i verden, de vil have. Så kan vi kritisere dem for den tid, de bruger på det. Men de kan tænke sig om og se det igen. Så det er trist og til at græde over. Når man ikke kan have tillid til systemet og stole på hinanden. Det gør det svært.

