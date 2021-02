Der blev fightet - men ikke helt nok til at sikre en sejr for FC Nordsjællands vedkommende mod OB. Det har affødt kritik af holdet og klubbens strategi. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Superligatræner om kritik: Mangler indsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superligatræner om kritik: Mangler indsigt

Sport Nordsjælland - 12. februar 2021 kl. 18:42 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Efter sidste rundes resultater i Superligaen, ser det mere end svært ud for FC Nordsjælland at komme med i top seks, da forårets første to kampe har kastet to nederlag af sig.

Det har blandt andet affødt en del reaktioner, hvor især FC Nordsjællands umiddelbart rolige holdning til nederlag og klubbens minimale mulighed for at komme med i top seks for fjerde år i træk - og at det nærmest er lige meget, om FC Nordsjælland vinder eller ej, for det handler om at udvikle og sælge unge spillere.

Men det er ikke en kritik, cheftræner Flemming Pedersen giver meget for.

- Det er måske meget naturligt, at folk tænker sådan, fordi vi ikke køber dyre spillere og investerer som alle andre. Så det ses som et signal om, at så vil man ikke noget med sit hold. Det er den gængse tanke i fodbold, siger Flemming Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

- Så det kan jeg godt forstå rent overordnet. Men så har de ikke sat sig ind i, hvilken klub vi er, og den måde vi vil gøre det på.

- Vi spiller for at vinde hver eneste weekend. Og det vigtigste for os er at vinde ved at følge strategi, vi har lagt. Samtidig har vi ikke et fyldt stadion til hver kamp - slet ikke lige for tiden - vi er ikke blandt de seks-otte klubber med størst sponsorindtægter, og der skal en masse økonomi til, før vi kan komme helt op.

Ingen respekt for kritik Flemming Pedersen giver heller ikke meget for, at hans rolige ageren på sidelinien og efter kampene ses som et bevis på, at resultaterne ikke betyder noget i FC Nordsjælland.

- Det er alt det, der kan tolkes på. Vi ser Roy Hodgson storgrine som manager for Crystal Palace, da Liverpool scorer mod dem. Man ser Carlo Ancelotti står med sin kaffekop, da Everton scorer. Folk kan tolke så meget, de vil, siger Flemming Pedersen, inden han fortsætter:

- Det er vi bedøvende ligeglade med. Det kan tolkes alt efter folks syn på mennesker og følelsesmæssige tilstand i det sekund, de tolker.

- Den passion, der arbejdes med i FC Nordsjælland fra ledelse, træner og administration er kæmpe stor. Hvis folk kommer forbi eller bare er én dag i vores miljø, så vil de mærke, hvor meget alle brænder igennem for det her. Så det er kun manglende viden om os eller tolkning på et eller andet udtryk, der gør, at man siger sådan om os. Og det har jeg ikke den store respekt for.

Fokus på næste kamp Flemming Pedersen erkender dog, at top seks ser ud til at være uden for rækkevidde.

- Det bliver svært med top seks, som jeg også har sagt. Og det har vi slet ikke fokus på. For så længe vi ikke kan vinde, så kan vi ikke tale om top seks, siger FCN-træneren.

- Nu handler det om den næste kamp mod Vejle, og vi skal til at have nogle point. Så vi har endnu mere fokus på den kommende modstander, end vi har fokus på det lange træk lige for tiden. Det er klart.

FC Nordsjælland spiller søndag klokken 14 mod Vejle på udebane.