Superligaklub jagter hærværksmand

Sport Nordsjælland - 12. maj 2020 kl. 17:12

I weekenden var det Stenløse Boldklub, der blev udsat for lidt af hvert, da en eller flere gerningsmænd udøvede hærværk på klubbens klubhus.

Men Stenløse var ikke det eneste sted, det »gik løs«. Også i Farum og området omkring Right to Dream Park blev den lokale fodboldklub udsat for hærværk.

Det har nu kastet en politianmeldelse af sig, og FC Nordsjælland har samtidig udsendt en krads besked på sociale medier, hvor man direkte henvener sig til gerningsmanden.

- Vi opfatter på ingen måde os selv som eksperter, men vi tør alligevel godt påstå, at dine kunstneriske evner er begrænsede og din efterladte udsmykning derfor ikke er en berigelse for hverken os eller de mange mennesker, som hver eneste dag kommer forbi området, skriver klubben indledningsvis og fortæller efterfølgende, at man har billeder af gerningsmanden og en person mere.

- Det er desuden ulovligt, og derfor har tilladt os at sende de fine billeder, vores overvågningsudstyr har taget af dig og din ven, til Nordsjællands Politi, som vi naturligvis har anmeldt jeres hærværk til.

- Det kan jo godt være, at du føler, at denne type hærværk (retfærdig)gøres i en højere sags tjeneste. At du sågar føler, at du gør skade på en fodboldklub, som du ikke bryder dig om. Derfor er det måske relevant at nævne, at de eneste du gør skade på med den slags hærværk er dig selv, din familie og alle andre i området, da det er skatteborgerne - altså os alle sammen - som står for at samle regningen op, når resultatet af dine mangelfulde evner som kunstner skal fjernes. Et stadionområde er i vores tilfælde kommunal ejendom, forstår du.

På graffittien i Farum fremgår det, at gerningsmanden »hader Farum« og støtter Lyngby, men i følge FC Nordsjælland er også Lyngby blevet udsat for lignende hærværk.

- Det samme (at stadion er kommunal ejendom, red.) er for øvrigt gældende hos vores venner og kollegaer i Lyngby, hvor dine gerninger tilsyneladende har inspireret nogen lige så talentløse mennesker til at gengælde den fine gestus, så der for et par dage siden også blev malet på deres stadion. Lige så afstumpede og grimme beskeder som her - bare i en anden farve. Det ved vi, at Lyngby Boldklub også kommer til at melde til politiet. Heldigvis. Forhåbentlig har de sågar billeder af hærværksmændene at sende med, ligesom vi havde af dig.

Klubben slutter:

- Vi vil anbefale, at du stopper legen her. Det tror vi også, dine forældre ville gøre, hvis de vidste, hvad du løber rundt og laver med en spraydåse i hånden. Uanset om du er 10 eller 30 år gammel. Du skal også vide, at ingen fodboldklubber på nogen måde værdsætter den slags, selv om du måske går rundt og tror noget andet. Hverken dem der spiller i rødt eller i blåt. På forhånd tak