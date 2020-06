Per Nielsen viser vej under let løbetur på første træningsdag i den forgangne sæson. Foto: René Larsen

Sundhedsguru tager en tørn mere

Sport Nordsjælland - 12. juni 2020 kl. 16:25 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan rigtig godt lide miljøet omkring Nordsjælland Håndbold og det projekt der er i gang med at forme og udvikle unge spillere. Og der er en rigtig god stemning i truppen.

Sådan begrunder den fysiske træner Per Nielsen, at han netop har forlænget sin kontrakt og dermed går ind i sin 9. sæson i Nordsjælland Håndbold.

Per Nielsen var for en kort bemærkning cheftræner i Nordsjælland Håndbold tilbage i 2013, da klubben satte daværende cheftræner Krister Lindgren fra bestillingen i et forsøg på at redde livet i ligaen. Det lykkedes ikke, og siden har Per Nielsen indtaget en mere tilbagetrukket rolle i trænerteamet.

Sideløbende har Per Nielsen nemlig startet egen sundhedsvirksomhed op med fokus på fysisk træning og kost, lige som han er formand for Adipositasforeningen i Danmark. Travlheden gjorde, at han for et par år siden blev afløst af nuværende cheftræner Simon Dahl på posten som assistenttræner under Ian Marko Fogs ledelse.

- Simon har taget det videre, som Fog startede: Nye spillere går hurtigt ind i truppen, der er plads til alle. Vi er rigtig gode til at lytte og give plads til alle, siger Per Nielsen.

Som aktiv nåede Per Nielsen blandt andet at spille liga for både Helsingør IF og Team Helsinge, og han var også en periode professionel i Tyskland.