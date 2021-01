Christian Lønstrup - her i egenskab af træner for FC Helsingør - glæder sig til opgaven i Hillerød. Foto: Mads Hussing

Sulten Christian Lønstrup er klar til opgaven i Hillerød

Efter halvandet års trænerpause er Christian Lønstrup klar til at få Hillerød Fodbold i top seks i 2. division.

04. januar 2021
Af Mads Hussing

Det er ikke på grund af kendskabet til spillerne, at Christian Lønstrup har valgt at fortsætte trænerkarrieren i Hillerød Fodbold.

- Da jeg var i Helsingør, spillede vi U21-kampe mod dem, og vist nok en pokalkamp og et par træningskampe, siger Christian Lønstrup, da Frederiksborg Amts Avis taler med ham.

Det kan godt være, at han ikke kan huske så mange kampe, men han kan godt huske holdets spillestil.

- Jeg kan huske, at de var ret så interessante i forhold til spillestil. Jeg talte med den daværende træner Tommy Schram om den tilgang, de har til spillet. De har samme spillestil, som vi havde i FC Helsingør, og det er et af de bedst spillende hold i 2. division, siger Christian Lønstrup.

Tommy Schram var træneren før den netop afgående træner Kasper Jørgensen, og som rykkede Hillerød op i rækkerne.

En af spillerne kender han dog lidt til.

- Jeg har også haft en af spillerne til prøvetræning. Tobias Andersen var oppe og prøve sig frem på et tidspunkt, siger den kommende træner.

Han har dog et lille kendskab til holdet netop nu.

- Jeg var ude at se dem i deres seneste kamp, og så har jeg kigget på spillerne på Wyscout, men mit kendskab til spillerne er ikke lige så godt, som da jeg begyndte som cheftræner i FC Helsingør, siger Lønstrup og fortsætter:

- Jeg var imponeret over dem i 1. halvleg i Vanløse, hvor de også var foran 1-0, men derefter tabte de kampen. Topniveauet er højt, men de mangler at løfte bundniveauet.

Skal løfte holdet Hillerød har været i 2. division de seneste år, men de er ikke endt i top seks før.

- De har stabiliseret sig i 2. division, og nu skal de måske tage næste skridt. Det kan jeg godt hjælpe dem med. På den korte bane er det at ende i top seks, og på den mellemlange bane er det prøve at se, om vi kan få holdet i 1. division, når organisationen kan følge med, siger træneren og fortsætter:

- Hillerød er en stor by med et godt bagland og støtte til klubben.

Pause som træner Christian Lønstrup var manden bag, at hele Danmark talte om matchfixing og FC Roskilde. Han beskyldte endnu unavngivne spillere i klubben for at spille på egne kampe, og han blev lynhurtigt suspenderet og derefter fyret.

Det er først her halvandet år senere, at han igen finder et job inden for trænerverdenen.

- Det var lidt som at miste et familiemedlem, da jeg måtte stoppe som træner for halvandet år siden, siger Christian Lønstrup, der er mere end klar til at træne.

- Det bliver godt, men det bliver hårdt arbejde. Der er gået halvandet år, og jeg kan mærke, at mit kald er at være fodboldtræner. Hvis man kan tale om at være sulten, så er jeg der. Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang.

- Jeg ser det ikke som en genstart, men en fortsættelse efter en ufrivillig pause. Jeg har også fået renset hovedet i den seneste halvandet år.

- Jeg har det sådan, det er ligegyldigt hvilken række, holdet ligger i. Det skal bare være et spændende projekt. Jeg vil prøve at få Hillerød på fodboldlandkortet. Jeg har haft gode samtaler med klubben, og de vil virkelig noget. Det tænder mig, siger Christian Lønstrup.

Første tid i Hillerød Nu skal Christian Lønstrup ind og danne sig et overblik over, hvad der er til rådighed af spillere, og hvad klubben behøver for at komme i top seks. Lige nu er holdet på syvendepladsen og dermed meget tæt på målet.

- Jeg skal ind og se på, om der skal nye spillere til, eller hvad der skal til. Det afhænger af mange ting, men jeg skal ikke komme og fjerne alt det, som de har bygget op.

- Spillere er jo heller ikke gratis, men hvis der skal forstærkninger og rutine til, så har jeg nok en idé om, hvor der skal ledes. Først skal vi se, hvad vi har at rutte med, siger Christian Lønstrup.

Han begynder måske træningen i uge 2.

- Hvis vi får lov, så begynder vi 9. januar, men jeg har møder med klubben allerede i denne uge. Vi skal også kigge på en assistent, for det vides ikke, om Dennis Rossetti fortsætter.

- Jeg skal også sætte mig ind i truppen og navnene, men det rigtige arbejde begynder, når vi kommer på græs, siger Hillerøds nye træner.

Christian Lønstrup og Hillerød tørner sammen med Lønstrups tidligere klub FC Roskilde i allersidste spillerunde i dette års 2. division. Efter planen sker det 5. juni på Hillerød Stadion.