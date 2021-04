Succestræner forlænger med FC Helsingør

- - Morten har lavet et helt fantastisk stykke arbejde. Han arvede en trup i en svær situation, og løste sin opgave til UG. Der blev sat nogle klare mål, og hele truppen arbejdede hårdt indtil vi opnåede de mål, og mere til. Vi kan ikke sætte en finger på det stykke arbejde han har udført, og vi er meget glade for ham, både som træner og som menneske, siger direktør i FC Helsingør, Jim Kirks i en pressemeddelelse.

For Morten Eskesen selv, var der heller ikke meget at betænke sig på:

- Jeg synes FC Helsingør er inde i en rigtig god og spændende udvikling. Vi er vokset sammen, klubben og jeg, og med det rigtig gode samarbejde alle her har til hverdag, var det nemt at forlænge, siger Morten Eskesen.

- Bestyrelsesformand Jordan Gardner tog fat i mig på et tidspunkt, hvor vi lige havde tabt de sidste tre kampe inden vinterpausen, og det var typisk for den opbakning jeg har følt fra klubben, at ledelsen så ud over øjebliksbilledet og kunne se vi var på rette spor, spillemæssigt. Vi havde egentlig planlagt at sætte os ned med kontrakten allerede i februar, men Corona kom lidt på tværs, og vi udsatte det til de afgørende kampe om top-seks var afgjort. Jeg ville kunne koncentrere mig 100% om de kampe, og nu hvor de var overstået, tog det ikke langt tid at få tingene på plads, siger Morten Eskesen.