Slangerups Rohan Tungate og Holsteds Kenneth Kruse Hansen var involveret i et grimt styrt i heat to, da Slangerup tog mod Holsted i forrige uge. Foto: Rudi Dalsgaard

Styrt kan koste sæsonen

Det var da også et grimt styrt, der krævede to ambulancer, og begge kørere måtte forlade matchen.

Efter flere undersøgelser er det nu besluttet, at hans ksla igennem en operation for at komme skaderne i sit venstre lår til livs. Han skal under kniven på Bispebjerg Hospital i den kommende uge, oplyser hans team på Facebook.

- I øjeblikket er det endnu uvist, hvornår jeg kan være tilbage på banen. Der er en lang genoptræning forude, og i første omgang handler det om at komme til at have fuld og fri bevægelighed i det venstre ben. Herefter kan vi begynde at tænke på at vende tilbage på cyklerne, lød det fra Kenneth Kruse Hansen selv i weekenden.