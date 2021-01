Stregspiller Andreas Magaard skal være med til at gøre forsvaret mere dynamisk og fleksibelt. Foto: Erling Madsen Foto: Erling Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Stregen er fyldt op hos Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stregen er fyldt op hos Nordsjælland

I går blev det offentliggjort, at Nordsjælland Håndbold henter Hakan Sahin fra Ajax, og i dag henter klubben også Andreas Maagaard i TMS Ringsted.

Sport Nordsjælland - 15. januar 2021 kl. 11:34 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

To stregspillere på to dage. Så er stregspillerne på plads for Nordsjælland Håndbold for den kommende sæson. Hvor det i går var Hakan Sahin fra Ajax København, der blev hentet, så er det i dag Andreas Magaard fra TMS Ringsted, der bliver tilknyttet Nordsjælland Håndbold.

Det betyder samtidig, at den nuværende stregspiller Anders Agger stopper i Nordsjælland Håndbold.

- Vi vil gerne takke Anders Agger for to års tro tjeneste og ønske ham held og lykke, siger Nordsjælland Håndbolds Simon Dahl.

22-årige Andreas Magaard kommer fra ligaholdet TMS Ringsted, hvor han har spillet de seneste tre sæsoner efter en håndboldopdragelse i GOG, hvor han spillede indtil han var 2. års senior.

Andreas Magaard læser HA Projektledelse på CBS på Frederiksberg, hvor han bor. Håndbold har han stor fokus på, og han vil gerne se, hvor langt han kan nå. Det er også forklaringen på skiftet.

- Jeg tror Nordsjælland Håndbold kan være med til at hjælpe mig mod dette mål. Nordsjælland har et fedt set-up, med ny hal og nye faciliteter, og en meget kompetent træner i Simon Dahl, som jeg kender fra min tid med ungdomslandsholdet, siger Andreas Magaard, der også kender flere af Nordsjælland Håndbolds spillere, og som fortæller, at han synes, det er et meget spændende hold med masser af muligheder.

Cheftræner Simon Dahl fremhæver, at Andreas Magaard kommer med ligaerfaring fra TMS Ringsted og erfaring fra ungdomslandsholdet.

- Magaard kan og skal blandt andet være med til at skabe et endnu mere dynamisk og fleksibelt forsvar, hvor vi endnu engang vil hæve barren for, hvor meget fysik vi kan bringe ind i tingene, som er så afgørende for at lykkes på den lange banen for os, siger Simon Dahl.

Nordsjælland Håndbold skal efter planen spille første kamp i år 20. januar klokken 19.00 på udebane mod HC Odense. Hvor Nordsjælland ligger nummer ét i rækken med 27 point, så er Odense-mandskabet næstsidst med bare fire point.