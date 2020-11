Straffeslag afgjorde kampen: Rungsted-sejr i overtid

Et straffeslag halvandet minut inde i overtiden afgjorde kampen mod Esbjerg, da Rungsted vandt 2-1.

Rungsted tog endnu en sejr på hjemmebane, men det blev noget hårdere, end det har været i mange andre kampe. Esbjerg kom foran, men Rungsted udlignede, inden Rungsted tog sejren i overtiden, da Tim Daly scorede på et straffeslag, der var begået af Felix Maegaard Scheel.

Rungsted fik udlignet kort inde i 2. periode, da Shana Hanna bragede pucken i kassen fra den blå linje. Gennem venner og fjender strøg pucken i nettet til stor jubel for hjemmepublikummet.

Det var to hold, der stod godt til hinanden, og som hver især pressede på for scoring, men som aldrig formåede at få pucken i nettet i den ordinære tid.