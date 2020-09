FC Helsingørs træner Morten Eskesen kunne se sit hold tabe for første gang i denne sæson, da holdet tabte 2-1 på udebane til Esbjerg. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Store Helsingør-fejl gav første nederlag i 1. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store Helsingør-fejl gav første nederlag i 1. division

Efter tre sejre på stribe, så led FC Helsingør sæsonens første nederlag i Esbjerg efter en stribe store personlige fejl.

Sport Nordsjælland - 25. september 2020 kl. 21:36 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Under opvarmningen blev forsvarsgeneralen Nikolaj Hansen testet, og det viste sig, at han ikke kunne spille. I stedet for ham satte FC Helsingør Brandon Onkony på holdkortet for første gang, og det blev afgørende.

For Onkony lavede selvmål, da der var spillet knap en halv time, og med 25 minutter igen trak han i nødbremsen, og så blev han præsenteret for det røde kort.

Inden Brandon Onkonys selvmål havde Esbjerg scoret på et straffespark. Det kom efter et hjørnespark, hvor Rodolph Austin headede på mål, og Kevin Stuhr i Helsingør-målet reddede.

Bolden røg ud i siden af straffesparksfeltet, hvor Daniel Norouzi begik et vanvittig klodset og helt unødvendigt straffespark, da han hoppede ind i Joni Kauko. Det straffespark omsatte Yuriy Yakovenko sikkert til en føring.

Så gik der ikke mere end ti minutter, før Esbjerg-angriberen Patrick Egelund og Helsingørs debutterende Brandon Onkony havde en løbeduel i Helsingørs venstre side.

Egelund fik en skade i løbeduellen, så Onkony var helt alene og upresset. Han valgte at spille tilbage til Kevin Stuhr, der dog var gået frem, og så trillede bolden stille og roligt i et tomt Helsingør-mål.

1. division Esbjerg-FC Helsingør 2-1 (2-0)

Mål: 1-0: Yuriy Yakovenko (18), 2-0: selvmål, Brandon Onkony (28), 2-1: Jeppe Kjær (57)

Advarsler: Daniel Norouzi (18), FC Helsingør, Anders Holst (30), FC Helsingør, Rodolph Austin (42), Esbjerg, Yuriy Yakovenko (52), Esbjerg, Jakob Ankersen (61), Esbjerg, Frederik Bay (74), FC Helsingør, Jeppe Kjær (85), FC Helsingør, Simon Bækgård (86), Esbjerg, Mathias Kristensen (90), Esbjerg

Udvisninger: Brandon Onkony (65), FC Helsingør

Esbjerg fB: Jeppe Højbjerg - Jonas Mortensen, Rodolph Austin, Jeppe Brinch, Kevin Conboy - Simon Bækgård, Joni Kauko (63: Mathias Kristensen), Lasha Parunashvili - Patrick Egelund (30: Pyry Soiri), Yuriy Yakovenko (63: Andri Bjarnason), Jakob Ankersen (84: Clinton Antwi).

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst (70: David Boysen), Jonas Henriksen, Brandon Onkony, Philip Rejnhold - Carl Lange (46: Lucas Haren), Frederik Christensen (88: Andreas Smed), Daniel Norouzi (76: Teddy Bergqvist), Elijah Just (46: Frederik Bay) - Oliver Kjærgaard, Jeppe Kjær.

Tilskuere: 479 1-0: Yuriy Yakovenko (18), 2-0: selvmål, Brandon Onkony (28), 2-1: Jeppe Kjær (57)Daniel Norouzi (18), FC Helsingør, Anders Holst (30), FC Helsingør, Rodolph Austin (42), Esbjerg, Yuriy Yakovenko (52), Esbjerg, Jakob Ankersen (61), Esbjerg, Frederik Bay (74), FC Helsingør, Jeppe Kjær (85), FC Helsingør, Simon Bækgård (86), Esbjerg, Mathias Kristensen (90), EsbjergBrandon Onkony (65), FC HelsingørJeppe Højbjerg - Jonas Mortensen, Rodolph Austin, Jeppe Brinch, Kevin Conboy - Simon Bækgård, Joni Kauko (63: Mathias Kristensen), Lasha Parunashvili - Patrick Egelund (30: Pyry Soiri), Yuriy Yakovenko (63: Andri Bjarnason), Jakob Ankersen (84: Clinton Antwi).Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst (70: David Boysen), Jonas Henriksen, Brandon Onkony, Philip Rejnhold - Carl Lange (46: Lucas Haren), Frederik Christensen (88: Andreas Smed), Daniel Norouzi (76: Teddy Bergqvist), Elijah Just (46: Frederik Bay) - Oliver Kjærgaard, Jeppe Kjær.479 I angrebet manglede Sebastian Czajkowski, der havde fået en mindre skade i kampen mod Vendsyssel. Hans plads blev overtaget af Oliver Kjærgaard, der har spillet fremragende kampe som indskifter, men han kom aldrig til at spille en rolle i kampen mod Esbjerg.

De to mål i 1. halvleg kom Helsingør sig aldrig over. Selvom Helsingørs træner Morten Eskesen i pausen tog Carl Lange og Elijah Just ud og erstattede dem med Lucas Haren og Frederik Bay, så hjalp det kun til en reducerende scoring med en god halv time igen. Frederik Bay sendte den indover til Jeppe Kjær, der ved bageste målstolpe headede bolden i mål.

FC Helsingør pressede på i slutminutterne for en udligning, men den kom ikke. Inden da havde Esbjerg også haft adskillige muligheder for at afgøre kampen.

Det var en kamp, hvor Helsingørs spillere kom fysisk til kort overfor Esbjergs store og stærke spillere. Hvor FC Helsingør havde utrolig svært ved at komme ud af Esbjergs første pres.

I de første kamp var der både Czajkowski og Kjær at spille op på, og samtidig har Elijah Just spillede gode kampe, men Just havde ikke en god dag i Esbjerg, og Czajkowski var altså ude med en skade.

FC Helsingør ligger stadig i toppen af 1. division, men det er en vanvittig tæt række. Der er tre point mellem nummer et og ni, mens de tre sidste i rækken er helt uden point.

FC Helsingør får muligheden for at komme tilbage på sejrssporet igen på onsdag, hvor HB Køge kommer på besøg på Helsingør Stadion.