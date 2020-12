Foto: Anders Kamper

Storch bliver på sydhavsø

Sport Nordsjælland - 27. december 2020 kl. 16:04 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Den nordsjællandske målmand Jannich Storch har fundet fodboldlykken på sydhavsøerne. Den tidligere Helsinge- og FC Nordsjælland-keeper har netop forlænget sin aftale med Nykøbing FC, så kontrakten løber frem til sommeren 2022.

- Jeg har hele tiden været rigtig glad for at være i Nykøbing FC, men klubben er virkelig også kommet under huden på mig, siger Jannich Storch til klubbens hjemmeside.

27-årige Jannich Storch har spillet 36 kampe for Nykøbing. Ud over barndomsklubben Helsinge og FC Nordsjælland har han også spillet for AB og FC Roskilde.

- Jannich har gjort det rigtig godt for os, er meget ambitiøs og arbejder målrettet hver eneste dag og udvikler hele tiden sit spil. Jeg glæder mig meget over, at Jannich fortsat er en del af Nykøbing FC, siger den tidligere landsholdsspiller Claus Jensen, der nu er manager i Nykøbing FC.