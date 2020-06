Stor skuffelse i Helsingør

Forsvaret manglede noget af den sikkerhed, som har gjort, at modstanderne hidtil i sæsonen er blevet holdt godt væk fra målet.

2-0-målet kom ud af ingenting lige efter en dobbeltudskiftning fra Middelfart-udskiftning, hvor blandt andre Rasmus Fink Hansen blev sendt på banen. Han skulle bare bruge få sekunder på banen for at bringe Middelfart foran 2-0.

FC Helsingør formåede først i det sidste kvarter at lægge et større pres på udeholdet, og det resulterede i flere gode muligheder.

Først blev et frispark i venstre side blev sendt bagest i feltet, hvor Nikolaj Hansen med hovedet sendte den tilbage til Carl Lange, hvis skud dog blev blokeret.

Den svenske angriber Teddy Bergqvist var netop kommet på banen, og det gav lidt ekstra dynamik. Det var ham, der fik tilkæmpet sig det frispark, og han havde også en meget stor chance bare et par minutter senere, men det skud blev også blokeret.

Carl Lange diskede op med et godt skud udefra, og med fem minutter igen var der flere muligheder til FC Helsingør, men både Elijah Justs og Teddy Bergqvists forsøg blev ikke til mere.

Med syv minutter igen blev den rutinerede amerikanske angriber Chris Cortez for første gang sendt på banen for FC Helsingør. Han har været i klubben siden sidste sommer, men det var først denne dag, han fik debut.

Han formåede at score kampens sidste mål i det 92. minut, og selvom FC Helsingør pressede på de næste minutter efter det, så var Middelfart nimands-forsvar alt for svært at komme igennem.