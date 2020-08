Send til din ven. X Artiklen: Stor forløsning til sidst i Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor forløsning til sidst i Frederikssund

Frederikssund spillede sig op og scorede til allersidst.

Sport Nordsjælland - 15. august 2020 kl. 08:10 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarksserien, pulje 1 Frederikssund IK-Køge Nord FC 1-1 (0-1)

Mål: 0-1: Emil Andersen (26), 1-1: Patrick Dahm Nielsen (88)

Advarsler: Emil Andersen (20), Køge Nord FC, Pelle Sørensen (51), Frederikssund IK, Alexander Back (57), Køge Nord FC, Lasse Skovsager Pedersen (66), Køge Nord FC, Adam Kielsgaard (78), Frederikssund IK, Mohamed Mojab (90), Køge Nord FC

Frederikssund IK: Rasmus Stampe - Nicklas Lohals, Mathias Sand Kristensen, Adam Kielsgaard - Patrick Dahm Nielsen, Pelle Sørensen, Martin Hansen, Daniel la Cour Hacke - Rasmus Gasberg, Frederik Grønbæk Sommer (78: Mads Videbæk Møller), Deniz Ates.

Køge Nord FC: Andreas Piilgard - Kasper Wibholm Henriksen, Alexander Back, Henrik Volquardsen - Mohamed Mojab, Patrick Nordahl, Basti Sørensen Abildå, Philip Meizner Rasmussen - Lasse Skovsager Pedersen, Ali Alabiidi (70: Mustafa Simsir), Emil Andersen (62: Mahmoud El-Khaled).

- Det var vi selv ude om. Vi har masser af muligheder for at lukke til 2-0. Vi talte om i pausen, at når man ikke fører med mere end 1-0, så kan man risikere sådan noget, sagde Køge Nords træner Carsten Jensen lige efter kampen.

Frederikssund har udover en pokalkamp i tirsdags ikke spillet en hjemmekamp siden 12. oktober, mens Køge Nord FC heller ikke har spillet en kamp i Danmarksserien siden november sidste år.

Både spillere, men også publikum har savnet Danmarksseriefodbold, for hele 436 personer havde indløst entré på denne flotte sommeraften.

Køge Nord FC viste sig som det bedste hold af de to i 1. halvleg, selvom Frederikssund i perioder var godt med, og med lidt mere skarphed kunne have udlignet.

Køge kunne være kommet foran allerede efter syv minutter, da Lasse Skovsager Pedersen sendte et knaldhårdt indlæg ind foran mål, og det kunne Rasmus Stampe i Frederikssund-målet ikke holde. Det gav en mulighed til Emil Larsen, men her fik Stampe selv raget kastanjerne ud af ilden.

Køge havde bolden i nettet efter et kvarters tid, men Patrick Nordahl kom fra offside. Frederikssund havde et par gode muligheder efter lidt koks i udeholdets forsvar, men ellers var de i den periode sjældne gæster langt fremme på banen.

Det var da også helt efter spil og chancer, at Emil Andersen, der brændte den store chance tidligere, kunne drible rundt i Frederikssunds forsvar og til sidst lægge bolden i mål til 0-1.

Målet gjorde, at Frederikssund fik mere plads på banen. De kom bedre med i det sidste kvarter, men det blev aldrig farligt. Enten blev indlægget for dårligt, eller også var der ikke nået en angriber med frem.

Frederikssund kom ud til de første fem minutter med en helt anden energi. De pressede bolden langt frem på banen, men det var stadig udeholdet, der havde de største muligheder. Køges Ali Alabiidi blev spillet helt fri med en fremragende aflevering, og han prøvede at lobbe bolden over en fremstormende Rasmus Stampe, der dog lige fik det yderste af fingerspidserne på.

Frederikssund lagde et tryk til allersidst i kampen, og det gav den mulighed, der skulle til for at give uafgjort.

Patrick Dahm Nielsen dukkede op ved bageste stolpe og satte nemt et indlæg ind til 1-1 til de fleste af de mange tilskueres store jubel.

- Jeg synes, det er ekstremt fortjent. Vi sidder på kampen efter pausen. Her var jeg skuffet, men vi løfter spillet og får fortjent et point, siger Frederikssunds træner Martin Hilstrup.