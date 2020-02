Stor fest da Rungsted slog arvefjenderne

- Jeg ved godt, at vi tabte pokalfinalen, men jeg synes, at vi spillede godt. Ugen inden slog vi dem her 6-1, så vi skal bare fortsætte.

Han var glad over at se en fyldt hal med masser af stemning til arvefjendeopgøret mod Rødovre. Mere end 2000 personer havde fundet vejen til Rungsted for at se ishockey.