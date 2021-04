Stopper med liga-oprykning. Kroppen vil ikke mere

- Jeg synes, det har været en svær beslutning, men jeg har ondt fysisk - min krop vil simpelthen ikke give mig lov til at gøre de ting, som jeg ellers ved, at jeg kan, begrunder Nicolas Lundbye Kristiansen karrierestoppet.

Nicolas Lundbye Kristiansen blev alvorligt knæskadet lige op til sæsonstart i august 2019. Han har været gennem flere operationer, og han har arbejdet hårdt for at komme tilbage. Det gjorde han så med tre mål mod SUS Nyborg i februar i år, og siden har han været på banen i fem andre kampe.

- Jeg har haft mange snakke med Nico. Han har været gennem meget og kæmpet hårdt for at komme tilbage. Det er trist, at så dygtig en håndboldspiller bliver nødt til at stoppe, men det er i sidste ende nok den rigtige beslutning, siger Simon Dahl.