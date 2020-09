Støvlerne fløj i Danmarksserie-deling

Første halvleg blev en meget lige, men ikke specielt spændende affære. Ingen af de to hold havde held med at få sat spillet og skabt chance på modstanderen. I stedet blev det til en masse lige-ved-og-næsten med enkelte gennembrud og halvkvædede indlæg.

Mod slutningen af første halvleg begyndte Otterup dog at røre på sig. Efter 37 minutter måtte Allerød-keeper Magnus Christensen hive en flot reaktionsredning frem, da Otterups Søren Lærche kom alene igennem i feltet. To minutter var den gal igen i Allerøds emne, men hjemmeholdet slap igen med skrækken, da Emil Høstrup sendte bolden på overliggeren.

Det var dog en mere åben affære, hvor ingen af de to hold evnede at tage kontrol over kampen. Der blev luret på dybdeløb i begge ender.

I stedet fik Allerød udlignet, da Søren Freund var kvikkest over en nedfaldsbold tæt på mål og fik prikke bolden over stregen til 1-1.

Det gav kampen en mere hektisk stemning med to hold, der både lugtede at at kunne lav et hurtigt mål, men samtidig også havde et hyr med dæmme op for modstandernes kontrastød.