Stjernen bliver ikke sparet

Sport Nordsjælland - 19. maj 2021 kl. 08:21 Af Rudi Dalsgaard

Han vurderes lige for tiden til at være mellem 100 og 150 millioner kroner værd, og på rygtebørsen er han centrum i en direkte transferduel mellem Ajax og Manchester United.

Men uanset hvad FC Nordsjælland Kamaldeen Sulemana koster, eller hvor han ender, så kommer han til at spille sæsonens sidste to kampe færdige for FC Nordsjælland.

Det er meldingen fra Flemming Pedersen, cheftræner i FC Nordsjælland.

- Ingen ved, om Kamaldeen - eller nogen af de andre i truppen - spiller her eller et andet sted efter sommerferien. Så længe det ikke er afgjort - også hvis det er afgjort - så spiller de spillere altid, siger FCN-træneren.

I sidste sæson stoppede FC Nordsjælland dog med at bruge Mohammed Kudus, inden han skiftede til Ajax. Men det var en anderledes historie, siger Flemming Pedersen.

- Den købende klub kan have indflydelse, og det var det, Ajax havde med Kudus. Sampdoria havde intet mod, at Mikkel Damsgaard spillede, men Ajax ville have Kudus trukket fra kampe. Så det var baggrunden den gang - ikke at vi ikke ville bruge ham.

- Salget var også efter den 1. juli, hvor transfervinduet åbnede, og der spillede vi stadig i Superligaen. Så det er også en forskel fra nu.

Kamaldeen Sulemana står også over for at skulle en tur med det ghanesiske A-landshold, så der er ingen grund til at smække benene op.

- Der er ingen planer om at spare ham. Han får lov at spille, og han har også nogle landskampe foran sig. Så hans sæson er slet ikke slut endnu. Den slutter først 12. juni efter de to venskabskampe for Ghana, slutter Flemming Pedersen.