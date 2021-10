Bo Spellerberg flyvende.

Stærke i alderdommen

Sport Nordsjælland - 03. oktober 2021 kl. 18:43 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det er ikke for det, at et generationsskifte presser sig voldsomt på i 1. divisionsklubben HØJ. Spillere som Søren Haagen og Bo Spellerberg har for længst passeret de 40 år, og Morten Slundt nærmer sig. Men den rutinerede trio udgør fremdeles en stærk rygrad på HØJ-mandskabet, og den bar HØJ frem til sejr 34-29 over Ajax søndag i Jyllinge Hallen.

Det var ellers Ajax, der startede bedst og havde teten det meste af 1. halvleg. Magnus Plant scorede til 2-0 samtidig med at Morten Slundt fik en udvisning.

Udvisningerne fortsatte med at drysse ned over HØJ. Dem fik HØJ fire af i løbet af de første cirka 20 minutter, mens gæsterne nøjedes med en enkelt. Det var medvirkende til, at Ajax havde teten frem til stillingen 13-12.

Men mod slutningen af halvlegen holdt HØJ sig fri af udvisninger, og hjemmeholdet vendte op og ned på opgøret med fem scoringer i træk, da Mikkel Ebeling gjorde det til 17-13 på straffekast.

Straffekastene blev lidt af et problem i 2. halvleg. Mikkel Ebeling brændte to forsøg på Julius Sten i starten af 2. halvleg, og kort efter misbrugte Bo Spellerberg også et forsøg.

Det var medvirkende til, at HØJ ikke fik slået det afgørende hul. En skarp Oliver Roepstorff holdt Ajax inde i opgøret frem til stillingen 21-19, hvor HØJ forlangte timeout.

Pausen brugte HØJ til at skifte til syv-mod-seks-spil. Det spil mestrer Bo Spellerberg og Morten Slundt om nogen, og unge Jeppe Hjorth greb samtidig den mulighed for noget spilletid, som skiftet indebar, og han bragede et par afgørende mål i kassen, så HØJ med ti minutter igen var foran 27-22.

Selv om Ajax sprællede, så godt de kunne, var de ikke i nærheden af at vende opgøret.