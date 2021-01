Se billedserie Værløse spillede søndag hjemme mod Svendborg i Basketligaen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Stærke comebacks var ikke nok

Sport Nordsjælland - 17. januar 2021 kl. 17:53 Af Rudi Dalsgaard

To gange hev Værløse Pro A-holdet fra Svendborg i land og kom foran.

Men da Svendborg for tredje gang slog tilbage i kampen, blev Værløse liggende i gulvet, kom ikke på fode igen og tabte 79-89

Værløse kom lidt for sløset ud til kampen og nåede dårligt at blinke, før Svendborg så ud til at have bragt sig sikkert foran. Den tidligere Værløse-spiller Jacob Enevold Jensen lagde bolden i kurven til 3-7, inden Sebastian Åris ramte en treer på ven mod en fynsk føring på 5-14 og siden 9-18.

Men så vågnede Værløse op og kom offensivt langt bedre i gang. Bag syv point fra Peter Møller lavede hjemmeholdet 12 point i træk, og så var man pludselig foran. Med teten i hånden bankede Peter Møller en treer mere i kurven, og til sidst stod det 26-20 efter første periode.

Det ville gæsternes Mikkel Plannthin ikke stå tilbage for. Han hev fat i taktstokken og trommede sit hold fremad med et par treere i periodens indledning, og så var kampen vent på hovedet igen med fynsk føring på fire point - 26-30. Sebastian Åris fulgte trop med en treer til stillingen 31-38, inden Værløse igen poppede op som den evindeligt irriterende korkprop, men prøver at drukne.

På ryggen af ni point fra Asbjørn Nerlov styrtede Værløse nu af sted, mens Svendborg igen gik i stå, og så blev 31-38 forvandlet til 42-38 på godt tre minutter.

Den føring kunne have været på seks point ved pausen, men en skidt eksekvering af Værløses sidste angreb kastede ikke en scoring af sig, og i stedet skyndte Svendborg sig at udnytte det brændte skud til at lave et lay-up, da Oliver Strøh gjorde det til pausestillingen 44-42.

Efter lidt over tre minutter af tredje periode satte Værløses Martin Poulsen en treer til 51-44, og så begyndte det for alvor at se godt ud for hjemmeholdet, der i den grad havde sat en prop i Svendborgs pointproduktion.

Men så hev Svendborg et sandt bombardement ud ærmerne anført af Sebastian Åris, der pludselig lignede en spiller, der aldrig har spillet i Søndersøhallen og kendte kurvene ud og ind. Fire treere fik han sendt i kurven, og han fik god opbakning med to treere fra Aaron Levarity og en enkelt fra Oliver Strøh.

Det kunne Værløse slet ikke løse, og inden man havde set sig om, var Værløses forspring på syv point forvandet til en Svendborg-føring på 63-71 inden sidste periode.

Et "swing" på 15 point, hvilket virkede til at sende Værløse endegyldigt i gulvet.

Et comeback var ikke umuligt, men da Mikkel Plannthin satte endnu en Svendborg-treer til 65-82 - på trods af at have lange Koch Bars hånd lige i ansigtet - var det bare et bevis på, at gæsterne ikke havde tænkt sig at knække en gang til.

Værløse fik reduceret en smule til sidst, men Svendborg-sejren var aldrig i fare i sidste periode.

Efter at have spillet tre kampe i træk mod Pro A-hold rammer Værløse nu en stime af kampe, hvor man må forventes at kunne vinde. De kommende seks kampe byder på to opgør mod Copenhagen, to mod BK Amager og et mod BMS Herlev og Bears Academy.

Basketligaen

Værløse-Svendborg 79-89

(26-20, 18-22, 19-29, 16-18)

Værløse: Asjørn Nerlov 18, Martin Poulsen 17.

Svendborg: Sebastian Åris 26, Aaron Levarity 19.