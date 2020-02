Stærk slutspurt af Værløse

Det så ud til, at BMS Herlev ville køre den ventede favoritsejr hjem mod naboerne Værløse i grundspillets sidste runde i kvindernes basketliga. Før fjerde og sidste periode var hjemmeholdet i front med 13 point ved stillingen 66-53.

På det tidspunkt havde Værløse hentet fire point ind. BMS Herlevs føring var på et tidspunkt 17 point, men det skulle blive meget bedre for Værløse.

BMS Herlev havde svært ved at komme til scoring, men hjemmeholdet havde alligevel med 2½ minut igen en føring på fem point.

Vigtigere var dog, at Værløse havde momentum, og med under to minutter igen udlignede Trine Drejer til 73-73 med en tre pointscoring.