Stærk generalprøve for Allerød

Der er stadig mange folk på skadeslisten i Allerød, men de spillere, der er tilbage, gjorde en rigtig god figur, da de mødte kollegaerne fra Danmarksserien i den sidste test, før det for alvor går løs i den kommende weekend. Allerød vandt 3-1 efter at have været foran 2-1 ved pausen og have kampen under kontrol.