Se billedserie Andreas Bredahl har lavet masser af mål i sin ungdomstid, men venter stadig på at bryde muren ned til seniorfodbold. I den kommende weekend spiller han for U19-holdet. Foto: Rudi Dalsgaard

Stadig hul i forreste kæde

Sport Nordsjælland - 10. september 2021 kl. 10:01 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Mulighederne var der, men de blev ikke til mere end det.

Det har været historien om FC Nordsjællands start på sæsonen, hvor en stærk defensiv har været med til at sikre en fjerdeplads i Superligaen og minimere kravet for at score på alle sine muligheder og chancer i kampene.

Og det er så også historien om det transfervindue, FC Nordsjælland og resten af fodboldeuropa netop har været igennem, hvor FCN åbent meldte ud, at man kiggede efter en decideret angriber - en 9'er.

Men da vinduet smækkede i var der ikke nogen ny angriber i FCN-truppen.

- Jeg ved det ikke præcis, for jeg er ikke med i forhandlingerne. Men det er ingen hemmelighed, at vi havde nogle emner, som vi undersøgte muligheden for at få ind, men det lykkedes så ikke, siger cheftræner Flemming Pedersen, der også selv har givet udtryk for, at truppen manglede en kampklar spiller på den position.

Så det virkede oplagt, at FC Nordsjælland ville handle og bruge penge på en ny angriber, lige som man gjorde i den anden ende af banen for godt to år siden, da både Kian Hansen og Mads Døhr Thychosen kom til klubben og lukkede huller.

- Dengang var det også lidt tilfældigt. Kian dumpede ned til os, og vi kiggede så også på højrebackpositionen. Der kom en åbning med Mads Døhr Thychosen, der så løste det sig. Denne gang har vi også haft åbninger, men det har så ikke løst sig. Det er bare sådan, det er, siger Flemming Pedersen.

- Vi får jo også hele tiden spillere tilbudt, men derfra er der stadig rigtig langt.

Det store spørgsmål er så, hvad Flemming Pedersen og hans stab vil gøre for at lukke »hullet« rent spillemæssigt. 11 mål i syv kampe ser okay ud på papiret, men dækker over at man kun tre gange har scoret mere end ét mål og generelt har slidt med at udnytte sine chancer.

Topscorer er 17-årige Andreas Schjelderup med tre sæsontræffere - her af to på straffespark.

- Vi finder altid ud af det. Man kan ikke forvente noget i fodboldverden. Så det er, som det er, og så venter vi på Emeka Nnamani og Andreas Bredahls udvikling. For det er to spillere, der kan udvikle sig til at blive gode nok til at træde ind på den position, siger Flemming Pedersen og gentager dermed - med vilje - sig selv.

For det er to navne, han før har bragt i spil, og de to betragtes da også som store angrebstalenter.

Men det er ikke blevet til meget spilletid i denne sæson. 19-årige Emeka Nnamani står noteret for to kampe, 18-årige Bredahl for nul, og i weekenden spiller han på U19-holdet.

- Jeg håber, at både Bredahl og Emeka i løbet af efteråret byder sig mere til. Og lige pludselig har vi så en 9'er internt, og så er det en god idé, at der ikke kom en udefra. Det er sådan, vi vælger at se på det, siger Flemming Pedersen.

- De to er stadig i gang med at vænne sig til tempoet og være forudseende nok. For eksempel at tage dybe løb på de rigtige tidspunkter, timingen, opfattelsen - og at være endnu bedre i kombinationsspillet. Og så er der det defensive arbejde - timingen i presset, så man ikke bare lader en modstander slippe forbi. Det er den slags ting, vi stadig arbejder på med dem.