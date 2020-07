Spillerne støttede fans

- Det er imponerende. Der er fandeme langt herop. Det gav noget, at man kunne høre dem. De sang under opvarmningen, og de sang under kampen. Det giver mere, end man regner med. De har været med os hele året, så det er rigtig fedt, sagde han efter kampen.

Her skriver han også, at spillertruppen fik et nys om, at bussen var kørt afsted med et underskud. Det ville de ikke have, at fanklubben skulle dække, så de samlede hurtigt ind i spillerbussen, og så blev de 2.500 kroner overført.