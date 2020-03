Matias Campbell og resten af Nordsjælland-spillerne er sendt hjem med et selvtræningsprogram. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Spillerne er sendt hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spillerne er sendt hjem

Sport Nordsjælland - 12. marts 2020 kl. 15:26 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillerne i Nordsjælland Håndbold skulle efter planen have mødt ind torsdag eftermiddag, hvor pokalkampen mod SUS Nyborg skulle lukkes ned og forberedelserne til mandagens planlagte kamp mod Kolding skulle starte. Men virkeligheden har overhalet indenom.

Håndboldligaen og alle andre håndbold-rækker er lukket ned de kommende 14 dage.

- Det har bestemt ikke været nogen nem beslutning, og vi er rigtigt kede af det på vegne af de mange håndboldglade danskere, der nu må se langt efter halgulvet. Omvendt står vi i en exceptionel situation, hvor vi alle har et ansvar for at opføre os ansvarligt. Og for os er det blandt andet lig med at undgå den tætte kropskontakt, som håndbold medfører, siger generalsekrætær i Dansk Håndbold Forbund, Morten Stig Christensen.

Nordsjælland Håndbold har valgt at suspendere al træning i samme periode.

- Vi bakker op om den beslutning, samfundet har truffet. Der er ingen grund til at mødes, siger sportschef Jørn Blom Hansen.

Klubbens fysiske træner, Per Nielsen, har i stedet udarbejdet et træningsprogram, som liga-spillerne skal følge derhjemme for at holde formen ved lige.

De spillemæssige automatismer vil selvfølgelig være rustne, hvis Nordsjælland pludselig kastes i kamp med få dages varsel, men sådan er betingelserne lige i øjeblikket med den usikkerhed, der nu engang er.

- Egentlig tror jeg, at vi har spillet vores sidste kamp i denne sæson. Jeg har svært ved at se, at man kan gennemføre turneringen ved at spille kampe ovre i juli. Det kan ikke lade sig gøre, siger sportschefen.

Han har ikke noget bud på, hvorledes resten af turneringen i givet fald skal afvikles eller gøres op.