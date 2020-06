Spillerne er genindkaldt

Det er næsten tre måneder siden, at Nordsjælland Håndbold spillede sin seneste kamp. Det var den 9. marts mod Bjerringbro-Silkeborg for tomme tribuner i Royal Stage i Hillerød, og siden har holdet reelt ikke været samlet.

Her venter Nordsjælland stadig på en afklaring, og mens den sag kører, indkalder Nordsjælland Håndbold spillertruppen til et par træningssamlinger, inden truppen sendes på planlagt sommerferie.

- Spillerne er hjemsendt på lønkompensation, men vi synes, at vi måtte finde råd til at indkalde dem, siger sportschef Jørn Blom Hansen.

Det betyder, at truppen samles for første gang i knap tre måneder, og cheftræner Simon Dahl har tre træningspas med spillerne i den kommende uge i Hillerød.

- Så laver Simon en række fysiske test på spillerne, og det kommer så til at danne grundlag for det træningsprogram, som hver enkelt spiller får med hjem i sommerferien, fortæller Jørn Blom Hansen.

- Efter tre måneders pause brænder vores cheftræner Simon Dahl for at komme i gang. Han har arrangeret, at der er træning allerede fra den 13. juli for de spillere, der har mulighed for det, og det har hovedparten, siger sportschefen.