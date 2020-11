Artiklen: Spillerkåring og sejr i lokalopgør: Rungsted fortsat nummer et

Rungsted tog endnu en sejr over lokalrivalerne fra Rødovre, da det blev til 4-3 på hjemmebane.

De 375 tilskuere i Rungsted gav en lille smule stemning, selvom det ikke var meget i forhold til de tidligere opgør mellem de to lokalrivaler.

Hjemmeholdets tilskuere fik lidt at varme sig på inden kampen, da målmand David Grubak blev valgt som månedens spiller i Isligaen.

Han var tiltænkt en rolle som reserve for Cristopher Nihlstorp, der dog blev skadet i slutningen af september.

Siden da har David Grubak inden gårsdagens opgør mod Rødovre stået otte gange, hvor det er blevet til seks sejre. Det er kun Aalborg, der to gange har fået ram på David Grubak og Rungsted i de otte kampe.

I kampen mod Rødovre begyndte Rungsted helt forfærdeligt. Intet hang sammen for hjemmeholdet, og det var ikke til at se, at det var top mod bund i ligaen.