Spellerberg tog ansvaret på sig

Århus er smilets by. Det passer, for Holdfællesskabet fra Ølstykke-Jyllinge vendte søndag for anden gang inden for en uge hjem med mundvigene opad fra et besøg i den jyske hovedstad. I forrige weekend hentede HØJ sæsonens første sejr mod HEI, og søndag aften fik sjællænderne kæmpet sig til begge point i Bellevue Hallen mod Skovbakken med sejr 31-27.