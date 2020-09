Bo Spellerberg lægger an til skud - eller afleverer han. Den 41-årige veteran voldte Nordsjælland-forsvaret store kvaler. Foto: Kim Rasmussen

Spellerberg løfter HØJ - men ikke højt nok mod Nordsjælland

Skulle nogle tro, at alderen havde indhentet 41-årige Bo Spellerberg efter to år som spillende træner i St. Gallen Schweiz, så var de ikke længe om at tro om igen i Jyllinge Hallen lørdag eftermiddag, selv om det blev til nederlag 33-27 i premieren på 1. division mod Nordsjælland.