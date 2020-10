Emil Pørtner har tidligere kørt for Slangerup, og det skal han igen til næste år. Foto: Rudi Dalsgaard

Speedwaytalent kommer tilbage til Slangerup

Det blev ikke til meget speedway i år, og Slangerup er ved at have holdet klar til næste år.

Emil Pørtner kommer tilbage til Slangerup som tredjekører. Han har i denne sæson kørt for Brovst i 1. division, men han har tidligere kørt to sæsoner i Slangerup.

Dermed begynder Slangerups hold at falde på plads til den kommende sæson.

- Emil er en utrolig god fyr med en god køreforståelse og ikke mindst et talent for speedway. Han har i glimt vidst rigtig gode takter, og vi håber næste sæson bliver Emils helt store gennembrud, står der i et opslag på Facebook, hvor også Emil Pørtner også selv udtaler sig: