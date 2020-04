Speedwayligaen suspenderet

Det meddeler ligaen efter et møde mellem klubbernes direktører.

- Metal Speedway League foreningens direktører har torsdag aften været samlet til et konstruktivt møde omkring hele den situation, der er opstået omkring vores turnering i forbindelse med Covid 19. Det blev besluttet, at man på nuværende tidspunkt suspenderer Metal Speedway League, skriver ligaen på Facebook.

- Vi arbejder på, at der bliver kørt en mulig komprimeret turnering, som forhåbentlig kan startes op primo juni. Dette dog under forudsætning af at der jf. udmelding fra regeringen og sundhedsmyndighederne kan afvikles en turnering med publikum.