Speedwayklub holder på holdlederen

Sport Nordsjælland - 23. september 2021 kl. 14:08 Af Rudi Dalsgaard

Der skal mere metal - og gerne af den lidt finere slags - til Slangerup Speedway Klub, der i den netop overståede sæson vandt sølv i Liga Cuppen og bronze i DM-finalen for hold.

I kampen for at hente dét, fortsætter klubben med at have Kenni Trasborg som holdleder. En rolle han har haft de seneste fire sæsoner, efter han tog over efter Henrik Vedel godt midtvejs i sæsonen 2018.

- Vi er urolig glade for at fortsætte med Kenni i spidsen til næste sæson. Holdlederteamet har gjort et stærkt arbejde, som vi så i denne sæson. En direkte plads i finalen, og fire ud af fire sejre på udebane er ikke til at klage over for os, siger sportschef i Slangerup Speedway, Jakob Vesterholm.

- Desværre blev vi ramt af skader lige inden finalen, men det er en del af gamet. Vi ser frem til endnu en sæson med Kenni ombord og håber, vi kan fortsætte med fokus på vores egne kørere, samtidig med vi er med helt oppe, hvor det er sjovt.

For Kenni Trasborg handler det om at fortsætte den stil, han har lagt for dagen som holdleder de seneste sæsoner.

- Jeg nyder at bruge tiden sammen med drengene og kæmpe med i ligaen i den sjove ende, og det håber jeg igen sker i 2022. Indtil videre har det været med en dansk stamme på holdkortet og et par udlændinge, som vi har arbejdet med i klubben i nogle år, og det er fortsat planen fremadrettet, siger holdlederen selv.

- Vi arbejder ud fra en filosofi om, at vi en dag gerne vil køre med i den sjove ende og samtidig have egenudviklede kørere igennem, så vi får flere danskere i toppen af speedway verdenen og forhåbentlig en dansk verdensmester fra Slangerup.

- Det synes vi indtil videre, vi har formået at arbejde hen i mod, og det håber vi at fortsætte med.

I forhold til den verdensmester fra Slangerup peger pilen mod 27-årige Mikkel Michelsen, der via sin sejr i EM-serien er kvalificeret til VM-serien og skal køre sin første fulde grandprix-sæson i 2022.