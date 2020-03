Speedway tidligst i gang i maj

Af René Larsen Den danske speedway-liga skulle efter planen være startet 22. april, men allerede nu står det klart, at turnering tidligst kommer i gang en uge inde i maj.

- Grundet myndighedernes tiltag og opfordring vedrørende covid-19/corona virus, er den danske Superliga pt udsat. Dette betyder at sæsonens to første matcher for vores vedkommende begge er udsat, oplyser Slangerup Speedwayklub på dets hjemmeside.