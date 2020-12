Mai Surrow fik en bold i øjet tidligere på sæsonen, og for at forhindre en gentagelse, så spillede hun med specielle briller. Foto: Mads Hussing

Spænding til det sidste: Værløse kæmpede forgæves

Det er meget eksklusivt at komme til badminton i øjeblikket. Der er ingen tilskuere, men det tilskynder bare de spillere, der ikke er i kamp til at heppe endnu mere voldsomt på egne spillere.

Det gav noget stemning i Værløses hjemmekamp mod Vendsyssel, som udeholdet hev hjem med en sejr i niende og afgørende kamp, der var damedoublen. Her var det marginaler, der gjorde, at Mai Surrow og Julie Dawall ikke fik Vendsyssels Cheryl Seinen og Debora Jille ud i i hvert fald tre sæt

I tredje og afgørende sæt var de to kombatanter helt lige inden de afgørende bolde, hvor Jan Ø. Jørgensen viste, at han har erfaring fra store kampe rundt om i verden.

Netop serven var kilde til stor irritation både for Rasmus Messerschmidt, men også for Værløses træner Tanja Berg, der højlydt fortalte dommeren, hvad hun mente om Vendsyssel-spillerens serv.

- Jeg synes, det var meget svært at komme ud af den situation, så jeg kunne få spillet og duellerne i gang. Han formåede at holde det på hans præmisser, siger Værløse-spilleren, der ikke var i tvivl om, hvad han gjorde rigtigt i løbet af kampen:

- Det, jeg gør godt i perioder, er at få han til at bevæge sig og dreje om sig selv, så han ikke står for meget stille. Han søger hele tiden at stå og prikke mig og stå at styre spillet.