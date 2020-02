Foto: Thomas Olsen

Sort aften for Nordsjælland

Sport Nordsjælland - 21. februar 2020

Det blev en sort, sort aften for Nordsjælland Håndbold. Det gik slet ikke som bundholdet havde håbet på, og nu hænger håbet om overlevelse i en endnu tyndere tråd.

For ikke alene tabte Nordsjælland Håndbold udekampen mod Mors-Thy på Lerpyttervej i Thisted med 33-28. Men de to direkte rivaler til nedrykningen KIF Kolding og Lemvig-Thyborøn kunne begge sætte vigtige point ind på kontoen, der gør tilværelsen så meget sværere for Nordsjælland.

Eneste opmuntring er, at ingen af rivalerne vandt deres kampe. Det var ellers umanerlig tæt på.

Lemvig-Thyborøn kunne gå til pause med en føring på otte mål mod Skanderborg, og så Nordsjælland skal prise sig lykkelige for, at vestjyderne kun hentede et enkelt point ved at spille 28-28.

Der var heller ikke megen hjælp at hente i Ribe, hvor Kolding var foran med seks mål i 1. halvleg ved stillingen 12-6. Ribe-Esbjerg kom tilbage i 2. halvleg, men efter en fuldstændig lige afslutning, så kunne Kolding trods alt drage hjem med et enkelt point.

Det efterlader Nordsjælland isoleret i bunden af ligaen med hele fire point op til redning med bare fem kampe tilbage af grundspillet.

Manglede redninger Frederik Andersson startede igen i målet for Nordsjælland efter et par gode kampe. Men han havde ikke samme tur i den fredag aften i Thisted. Han blev erstattet efter af Marcus Holmén midt i 1. halvleg uden at være noteret for en eneste redning.

På det tidspunkt var Nordsjælland ved at være en smule i problemer, da Mors-Thy-fløjen Bjarke Christensen gjorde det til 10-8 på et straffekast.

Men Nordsjælland fik bragt sig tilbage på omgangshøjde 10-10, mens hjemmeholdet havde Lasse Pedersen siddende på bænken med en udvisning.

Siden stoppede Allan Toft med ulovlige midler Kasper Kisum og pådrog sig et direkte rødt kort. På det efterfølgende straffekast gjorde en træfsikker Carl-Emil Haunstrup det til 13-12 til Nordsjælland, og fløjen var i det hele taget en sikker straffekastskytte med fire mål på fire forsøg, og det var stærkt medvirkende til, at Nordsjælland kunne gå til pause med 17-17.

De to hold fulgtes også ad til 21-21, men så blev Nordsjællands Daniel Pedersen ramt af en udvisning. Det overtal udnyttede Mors-Thy til at komme på 23-21, og den stærke stregspiller Emil Bergholt gjorde det også til 26-23, inden han selv løb ind i en udvisning.

Men Nordsjælland forvaltede ikke på samme effektive måde to minutter i overtal. Tværtom tabte gæsterne perioden 2-0, og så var kampen på det nærmeste afgjort ved stillingen 28-23.