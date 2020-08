Solrød tog sig af Fredensborg

Så stor forskel var der på de to mandskaber i første halvleg, at Fredensborg-træner Michael Gorm Nielsen højlydt gav sine spillere fem minutter af anden halvleg til at vise, at de vil være med mod Værebro - og dét må man give de grønklædte gæster:

Det var ikke på grund af manglende vilje, at de også tabte anden halvleg. Her blev der næsten most på, som solrødderne havde gjort det før pausen - men nordsjællænderne skabte ikke i nærheden af samme antal målchancer, som de rødklædte værter have gjort det i de tre første kvarter, og lige da Fredensborgs Phillip Adler midtvejs i anden halvleg havde været tættest på med et forsøg ved forreste stolpe i sidenettet, slog Solrød kontra og Mike Larsen gjorde det til 3-0.