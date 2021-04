Riki Royal - her fra en anden kamp - og hans Snekkersten-mandskab vandt hjemme over Stenløse.

Send til din ven. X Artiklen: Snekkersten sejrede mod Stenløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snekkersten sejrede mod Stenløse

Sport Nordsjælland - 27. april 2021 kl. 11:44 Af Torben Klarskov Kontakt redaktionen

Solen skinnede ganske vist i weekenden på Snekkerstens kunstgræsbane og temperaturen svingede mellem 9 og 10 grader, men der blæste en strid isende kold vind langs med banen, der gjorde fodbold til nærmest en umulig sportsgren.

Hjemmeholdet Snekkersten havde klogeligt valgt at spille med medvinden i ryggen af første halvleg, og det gav da dem også en mægtig fordel. De stakkels Stenløse spillere forsøgte at sparke boldene væk, blot for at de hurtigt kom retur båret frem af vinden.

Kampen blev afgjort omkring den første halve time. Først lagde Stenløses Kristian Østerdal en bold for kort tilbage til sin målmand Mikkel Rønnebæk. Nicolai Wisborg nåede bolden før Rønnebæk og havde intet besvær med at sparke bolden fladt i nettet.

Kort tid efter opstod der efter et hjørnespark en heftig aktivitet inde foran Stenløse målet, og Navid Rezai endte til sidst med at sparke bolden det sidste stykke over målstregen

Sjællandsserien pulje 1

Snekkersten-Stenløse 2-0 (2-0)

Mål: 1-0: Nicolai Wisborg (28) 2-0: Navid Rezai (30). 1-0: Nicolai Wisborg (28) 2-0: Navid Rezai (30). De mest bemærkelsesværdige episoder i denne kamp opstod først da dommer Jeppe Mathiasen måtte kassere hele 3 bolde, der havde for lavt tryk, samt at de andre bolde hele 15 gange blev skudt over det omkransende hegn.

Stenløse fik med vinden i ryggen det samme spilovertag i anden halvleg, som Snekkersten havde profiteret af i første. Det førte til en del chancer, men Snekkerstens målvogter Emil Lind havde en af de dage, hvor alting lykkedes for ham

Begge mandskaber ender dog i den nedre ende af tabellen, der medfører, at holdene skal ud i nedrykningsspil. Her har Snekkersten 16 point at gøre godt med, mens Stenløse ender uden sejre med to point for to uafgjorte kampe.