Snæver sejr til Fredensborg

Fredensborg er stensikre på at fortsætte livet i Sjællandsserien til næste sæson, og søndag satte de grønne en tyk streg under det ved at slå Ledøje-Smørum med 3-2 i nedrykningspulje 1.

Det gav Mathias Olesen fine muligheder for at få afsluttet fra tæt hold og en spids vinkel, og bolden strøg fladt ind ved fjerneste stolpe.

Den perfekte start blev endnu bedre bare et par minutter senere. Fredensborg kom over højrekanten, hvor Frederik Jegind slog et indlæg til bagerste område. Her havde Nicklas Skou både tid og plads til at sætte panden på bolden. Det var hverken verdens hårdeste eller mest præcise hovedstød, men det var lige uden for målmand Kasper Sørensens rækkevidde, og så stod det 2-0.