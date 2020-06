Smørum erkender nederlaget

Der var ikke noget at komme efter. Oprykningen til 2. division bliver ikke til noget. Roskilde KFUM løb med forfremmelsen efter 1-0-sejren lørdag eftermiddag i Smørum, og det havde Ledøje-Smørum intet at indvende mod.

Han så sit hold have en halv mulighed efter fem minutter, da Kristian Larsen kom godt over venstrekanten. Hans indlæg skabte en farlig situation foran KFUM-målet, men bolden dumpede ikke ned for den rigtige fod.