Slutspils-exit mod Randers

Sport Nordsjælland - 12. april 2021 kl. 21:01 Af Rudi Dalsgaard

Det sluttede i kvartfinalen for Værløses basketballherrer, der mandag aften måtte se sig slået med otte point i kamp tre ude mod Randers.

Værløse var ellers på jagt efter en hjemmekamp mere i denne sæson, hvilket ville have været en passende afsked for den afgående cheftræner Susie Heede-Andersen, og selv om missionen var tæt på at lykkedes, så fik Randers' rullet med musklerne i slutningen af kampen og trak fra, da det gjaldt.

Godt fra start

Værløses første scoring var en treer fra Asbjørn Nerlov, og det satte tonen for en start på kampen, hvor de undertippede gæster havde tænkt sig at lege med. Mathias BAK Christensen fulgte op, og så var Værløse foran 8-2, inde hjemmeholdet kom i gang. Selvfølgelig var det 35-årige Chris Nielsen, der satte en treer til 10-10, og så blev der ellers byttet scoringer perioden ud.

Randers fik den sidste scoring og førte 27-24 efter 10 minutter.

Det blev et tegn på, at Værløse havde svært ved at finde kurven i starten af anden periode, som Randers vandt 10-2 i de første tre og et halvt minut, og Tyre Gatright ramte en treer til 40-30 cirka halvvejs, og så begyndte det at se presset ud for Værløse. Blødningen blev dog stoppet, og 50-42 var til at leve med som stilling ved pausen.

Tilbage i front

Den blev åbenbart brugt bedst i Værløses omklædningsrum, for gæsterne begyndte med det samme at hive Randers-føringen i land. Mathias Bak Christensen ramte udefra til stillingen 57-53, og Asbjørn Nerlov fulgte op til 59-56, inden Peter Møller efter seks minutter af sidste periode lagde to point i kurven til stillingen 61-62. Føringen kom op på fem point, men igen slog Chris Nielsen til fra distancen og reducerede til 68-70 inden sidste periode.

Randersveteranen gjorde det til 77-74 efter et par minutter af sidste periode, men Værløse lykkedes med hele tiden at have et svar på Randers' scoringer, og Peter Møller ramte også en treer til 79-80.

Det blev 83-83 på et straffekast af Mathias Bak Christensen halvvejs i perioden, men så gik Værløse i stå i de følgende minutter.

I de næste angreb var Asbjørn Nerlovs varme hånd blevet kold, og et par forsøg fra Martin Poulsen hjalp heller ikke Værløse på vej, mens Chris Nielsen igen lugtede blod og bankede en treer i kurven til 95-83 med under to minutter tilbage. Otte point i træk af Randers, da det hele spidsede til.

Det skulle vise sig at blive afgørende. En hurtig treer fra Martin Poulsen reducerede forspringet til ni point, men da Randers' Brantley Bynum hev en offensiv rebound ned efter sit eget brændte forsøg, måtte Værløse fejle for at stoppe tiden, og så kunne Chris Nielsen sætte to straffekast til 97-86 og endegyldigt afgøre kampen.

Værløse kan dog glæde sig over, at man vandt Pro B-delen af Basketligaen og de seneste tre sæsoner har vist støt stigende niveau. Det bliver der endnu mere brug for i næste sæson, hvor Basketligaen sløjfer Pro A og -B opdelingen og igen bliver en hel række, Basketligaen

Randers-Værløse 99-91

(27-24, 23-18, 18-28, 32-21)

Randers: Chris Nielsen 23, Brandon Randolph 22.

Værløse: Mathias Bak Christensen 19, Martin Poulsen 18, Koch Bar 15.